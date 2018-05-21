Прохоров подал к Навальному иск с претензиями на 1 рубль

Бизнесмен Михаил Прохоров предъявил в Люблинский суд Москвы иск о защите чести и достоинства. Ответчиком выступает оппозиционер Алексей Навальный. Сумма претензий — 1 рубль.



Предприниматель просит суд обязать Навального выпустить опровержение на один из материалов на его сайте и выпустить опровержение. У суда есть пять дней, чтобы принять процессуальное решение, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу суда.

По всей видимости, речь идет о публикации от 18 мая под заголовком «Взятка Прохорова вице-премьеру Хлопонину. Доказательства». В ней говорится, что в 2017 году Прохоров купил виллу у вице-премьера Хлопонина за 35,5 млн евро. Однако этих денег она якобы не стоит. «Если олигарх платит чиновнику, курирующему сферу его интересов (недра), 100 рублей за что-то, что стоит 10, мы называем это взяткой», — утверждают авторы публикации.