В Дербышках произошел пожар возле складов завода «Хитон»

В Дербышках произошел пожар возле складов завода «Хитон». Спасателей МЧС вызвали охранники предприятия.

Очевидцы пожара рассказали, что загорелись емкости с подсолнечным маслом. К приезду пожарных площадь возгорания составила около 40 квадратных метров. Сотрудники МЧС спустя некоторое время потушили пожар, сообщает телеканал «Татарстан-24».

В настоящее время устанавливается причина возгорания. Ущерб от возгорания незначителен. В результате ЧП никто не пострадал.

Напомним, что в мае произошел пожар в Московском районе Казани на производственной базе ООО «ПО Меркурий». Ущерб природе составил 375 тысяч рублей.