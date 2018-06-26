В Дербышках произошел пожар возле складов завода «Хитон»
В Дербышках произошел пожар возле складов завода «Хитон». Спасателей МЧС вызвали охранники предприятия.
Очевидцы пожара рассказали, что загорелись емкости с подсолнечным маслом. К приезду пожарных площадь возгорания составила около 40 квадратных метров. Сотрудники МЧС спустя некоторое время потушили пожар, сообщает телеканал «Татарстан-24».
В настоящее время устанавливается причина возгорания. Ущерб от возгорания незначителен. В результате ЧП никто не пострадал.
Напомним, что в мае произошел пожар в Московском районе Казани на производственной базе ООО «ПО Меркурий». Ущерб природе составил 375 тысяч рублей.Происшествия Татарстан
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