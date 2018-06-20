Ущерб природе от пожара в Московском районе Казани оценили в 375 тысяч рублей

Прокуратура Московского района города Казани возбудила административное дело о порче земель в отношении ООО «ПО Меркурий» после пожара, в результате которого произошел выброс загрязняющих веществ.

Установлено, что 14 мая 2018 года на производственной базе, расположенной на ул. Автосервисной, при сливе в емкости растворителя произошло возгорание.

Сотрудниками инспекции Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан проведен анализ проб на наличие загрязняющих веществ. В результате выявлено превышение допустимых показателей веществ «бензола» в 38,3 раза, «толуола» — более чем в 100 раз. Ущерб, причиненный земельным ресурсам и растительности, составил более 375 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры РТ.

По итогам проверки прокуратура возбудила административное дело о порче земель в отношении «ПО Меркурий». Санкция статьи предусматривает штраф от 10 тыс. до 30 тыс. рублей.