В Тольятти росгвардейцы спасли на пожаре семью с ребенком

Во время ночного патрулирования в Тольятти сотрудники Росгвардии спасли людей из горящего дома.

Сначала военные заметили дым, идущий от одного из жилых домов. Он шел сразу с двух этажей, второй этаж уже начал гореть. У ограды стояли местные жители, сообщившие сотрудникам, что в здании живет пожилая пара. На крики и стук в ворота хозяева не реагировали, сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Самарской области.

На место были вызваны экстренные службы. В это время росгвардейцы через окно залезли в дом. Помещение оказалось сильно задымлено. С помощью фонариков им удалось обнаружить в одной из комнат спящих хозяев, а в другой — ребенка. Людей разбудили и вывели на улицу. Вскоре пожарные потушили огонь.

Сейчас руководством управления вневедомственной охраны по Самарской области рассматривается вопрос о поощрении отличившихся сотрудников.

Напомним, сотрудники полиции и Росгвардии в 2018 году получат электрошоковые щиты.