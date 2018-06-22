Судебный процесс по делу об избиении DJ Smash начнется в конце июня

Судебный процесс по факту избиения известного музыканта DJ Smash начнется в Перми 29 июня.

Суд пройдет в открытом режиме. На скамье обвиняемых предстанут экс-депутат Заксобрания региона Александр Телепнев и промоутер Сергей Ванкевич. Дело будет рассматривать судья Александр Симанов, пишет «Коммерсант».

Напомним, в клубе «Дом культуры» бывший депутат Заксобрания Пермского края Александр Телепнев нанес травмы Андрею Ширману, известному как DJ Smash. В результате у артиста оказалась сломана челюсть в нескольких местах.

Сам Телепнев опровергал информацию об избиении. Экс-депутата задержали, но позже отпустили под залог в 200 тыс. рублей до суда. Возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно, что в отношении Телепнева возбудили другое уголовное дело.