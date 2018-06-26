В магазинах Саратова нашли три марки фальсифицированного молока

В Саратове выявлена фальсифицированная молочная продукция. Об этом сообщил главный санитарный врач по городу Николай Павлов.

В рамках проверки в составе молока были обнаружены жиры немолочного происхождения. Речь идет о пастеризованной продукции с массовой долей жира 2,5% и 3,2%. Среди торговых марок — «Дмитровский молочный завод», «Молочный Гость» и «Добрая Буренка», рассказали в пресс-службе мэрии.

Производителями являлись ООО «Волгомолоко», СП ССК «Агропродукт», СП ССК «Расковский молзавод». По зарегистрированным адресам производства или офисы отсутствуют, выпуск молочной продукции не осуществляется.

В отношении юридических лиц выданы предписания об отзыве деклараций о соответствии молочной продукции.

Напомним, ранее Россия отменила ограничения на поставки молока из Белоруссии.