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Губернатор Пермского края назначил нового руководителя своей администрации

08:30, 26.06.2018
Губернатор Пермского края назначил нового руководителя своей администрации
Фото: permkrai.ru

Новым исполняющим обязанности руководителя администрации Пермского края назначен Леонид Политов. Соответствующий указ подписал губернатор региона Максим Решетников.

Ранее Политов возглавлял департамент внутренней политики администрации губернатора Пермского края. Стоит отметить, что в данном ведомстве он работал с 2005 года. В пресс-службе главы региона информацию о назначении подтвердили. Политов уже вступил в новую должность, пишет «Коммерсант».

Предыдущий и.о. главы администрации губернатора Яна Дорофеева перейдет на пост замглавы администрации губернатора по юридическим вопросам.

Напомним, ранее директор департамента по взаимодействию с органами местного самоуправления администрации губернатора Пермского края Дмитрий Пучко стал новым заместителем главы ведомства.

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