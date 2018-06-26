Губернатор Пермского края назначил нового руководителя своей администрации

Новым исполняющим обязанности руководителя администрации Пермского края назначен Леонид Политов. Соответствующий указ подписал губернатор региона Максим Решетников.

Ранее Политов возглавлял департамент внутренней политики администрации губернатора Пермского края. Стоит отметить, что в данном ведомстве он работал с 2005 года. В пресс-службе главы региона информацию о назначении подтвердили. Политов уже вступил в новую должность, пишет «Коммерсант».

Предыдущий и.о. главы администрации губернатора Яна Дорофеева перейдет на пост замглавы администрации губернатора по юридическим вопросам.

Напомним, ранее директор департамента по взаимодействию с органами местного самоуправления администрации губернатора Пермского края Дмитрий Пучко стал новым заместителем главы ведомства.