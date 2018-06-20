Губернатор Пермского края назначил нового замглавы своей администрации
Директор департамента по взаимодействию с органами местного самоуправления администрации губернатора Пермского края Дмитрий Пучко стал новым заместителем главы ведомства.
Соответствующий указ подписал губернатор региона Максим Решетников. Стоит отметить, что Пучко продолжит совмещать новую должность со старой, пишет издание «Вкурсе.ру».
Добавим, Дмитрий Пучко был назначен директором департамента осенью прошлого года. Ранее он трудился вместе с Решетниковым в столице России, возглавляя управление контроля в департаменте экономической политики и развития правительства Москвы.
Напомним, ранее губернатор Кировской области Игорь Васильев назначил Владислава Кадырова заместителем председателя правительства области.
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