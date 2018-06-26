Египетский комментатор умер после поражения своей сборной на ЧМ-2018

Спортивный аналитик и бывший футболист Абдель Рахим Мохамед умер вскоре после поражения сборной своей страны в матче чемпионата мира по футболу — 2018 против Саудовской Аравии, сообщает «РИА-Новости» со ссылкой на Youm7.

Сообщается, что Мохамед находился в здании государственного телевидения Египта, где по плану он должен был прокомментировать матч, но плохо себя почувствовал на 95-й минуте игры, когда саудовцы забили победный гол, лишив египтян единственной победы на чемпионате. Мохамеда доставили в больницу, однако он скоропостижно скончался.

Напомним, что сборная Египта во встрече заключительного тура группы «A» проиграла команде Саудовской Аравии со счетом 1:2, пропустив второй гол практически с финальным свистком. Команда завершила турнир в России с тремя поражениями и заняла последнее место в группе.