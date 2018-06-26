ФК «Оренбург» на сборах обыграл «Вардар»

ФК «Оренбург» провел очередной контрольный поединок на учебно-тренировочных сборах в Австрии (Штегерсбах), сообщает пресс-служба клуба. Соперником стал македонский «Вардар».

Игра прошла в упорной борьбе и единственный гол случился на 89-й минуте. Его автором стал Вацадзе — 1:0 в пользу российской команды.

В предыдущем поединке оренбургская команда с таким же результатом одолела местную команду «Адмира Ваккер». Тогда гол в первом тайме забил Попович.

Сборы ФК «Оренбург» в Австрии продолжатся до 29 июня.

Оренбургский клуб выиграл первенство ФНЛ и в следующем сезоне сыграет в Премьер-лиге.





