Правительство Якутии возглавил замполпреда президента РФ на Дальнем Востоке

Заместитель полпреда президента РФ на Дальнем Востоке Владимир Солодов возглавил правительство Якутии. Об этом сообщил врио главы республики Айсен Николаев.

«Евгений Алексеевич Чекин освобожден от должности Председателя Правительства РС (Я). Исполняющим обязанности Председателя Правительства назначен Владимир Викторович Солодов, ранее занимавший пост заместителя Полномочного Представителя Президента РФ в ДФО», — написал Николаев на своей странице в Twitter.

Владимир Солодов был назначен заместителем полномочного представителя президента РФ на Дальнем Востоке в 2015 году. На этом посту он занимался вопросами социальной и экономической политики, являлся инвестиционным уполномоченным в ДФО.



Мэр Якутска Айсен Николаев стал врио главы Якутии с конца мая 2018 года.

