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В России планируют возобновить производство самолета Ан-124 «Руслан»

06:58, 19.06.2018
В России планируют возобновить производство самолета Ан-124 «Руслан»
Фото: ru.wikipedia.org / Айнур Казымова

Производство самого грузоподъемного в мире самолета Ан-124 «Руслан» планируют возобновить на ульяновском предприятии «Авиастар-СП».

«Началась предварительная работа, составляется план. Но это не быстрый процесс» — рассказал источник «Интерфакса».

Сейчас ульяновский завод «Авиастар-СП» приступает к оценке готовности производственных мощностей для изготовления модернизированных самолетов военно-транспортной авиации Ан-124-100М. Создание воздушных судов будет вестись с применением электронного моделирования.

На сайте АО «Авиастар-СП» говорится, что предприятие обладает технологией производства самолета Ан-124 «Руслан». С 2003 года выпуск этих воздушных судов был прекращен. Тем не менее, в настоящее время проводится глубокая модернизация и поддержание летной годности самолетов.

Напомним, что один из разработчиков Ан-124 «Руслан» Виктор Толмачев скончался в начале июня на 84-м году жизни.

ПромышленностьМашиностроение
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