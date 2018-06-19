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Госдума приняла закон об увеличении госпошлины для загранпаспорта нового поколения

12:50, 19.06.2018

Госдума приняла закон об увеличении госпошлины за выдачу загранпаспорта нового поколения с 3,5 до 5 тыс. рублей.

Кроме того, увеличивается до 1,5 тыс. рублей госпошлина за регистрацию транспортных средств и другие действия, связанные с выдачей пластикового свидетельства. Госпошлина за выдачу водительского удостоверения нового поколения составит 3 тыс. рублей, пишет «РИА Новости».

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