Госдума приняла закон об увеличении госпошлины для загранпаспорта нового поколения

Госдума приняла закон об увеличении госпошлины за выдачу загранпаспорта нового поколения с 3,5 до 5 тыс. рублей.



Кроме того, увеличивается до 1,5 тыс. рублей госпошлина за регистрацию транспортных средств и другие действия, связанные с выдачей пластикового свидетельства. Госпошлина за выдачу водительского удостоверения нового поколения составит 3 тыс. рублей, пишет «РИА Новости».