В Удмуртии раскрыли убийство дальнобойщика из Казахстана

Убийство дальнобойщика из Казахстана раскрыли в Удмуртии. Подозреваемого задержали в Оренбурге



Об исчезновении 35-летнего казахстанца, который с напарником доставлял партию овощей на грузовом автомобиле в Ижевск и не вернулся из рейса, стало известно в апреле 2018 года. Тогда в правоохранительные органы Удмуртии обратились граждане Казахстана, передает «РИА Новости».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, в том числе по линии Интерпола, в Москве обнаружили автомобиль потерпевшего. При осмотре в его кабине и багажном отделении нашли следы крови.

По данному факту 30 мая было возбуждено уголовное дело по статье «убийство».