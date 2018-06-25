В Заинске подключили к коммуникациям пострадавший от взрыва дом

В Заинске подключили к коммуникациям подъезды дома, с первого по седьмой, в котором произошел взрыв. Жители заселены, их жизни ничего не угрожает.

Территория восьмого подъезда дома остается пока огорожена, сообщает пресс-служба Заинского муниципального района. Все коммуникации отключены.

Отмечается, что власти определили подрядную организацию, которая будет производить разборку разрушенных квартир, за 10 дней планируют закончить демонтаж. Ситуация находится под контролем.

Напомним, 22 июня в одной из квартир произошел взрыв газа. В результате происшествия погибли два человека.

