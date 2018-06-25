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В Уфе Роспотребнадзор проверит сообщения о химическом запахе в воздухе

16:45, 25.06.2018
В Уфе Роспотребнадзор проверит сообщения о химическом запахе в воздухе
Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Специалисты Роспотребнадзора проверят сообщения о химическом запахе в Уфе. Выезд организован по 20 адресам в Орджоникидзевском, Калининском, Октябрьском, Кировском и Советском районах столицы Башкирии.

«В настоящее время по ним организован выезд специалистов Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии в РБ. Сотрудники ведомств производят замеры атмосферного воздуха», — цитирует сообщение пресс-службы «Башинформ».

Результаты лабораторных исследований взятых проб станут известны в ближайшее время

В Минэкологии РБ сообщили, что министерство получило 23 обращения.

Общество Башкортостан
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