В Уфе Роспотребнадзор проверит сообщения о химическом запахе в воздухе
Специалисты Роспотребнадзора проверят сообщения о химическом запахе в Уфе. Выезд организован по 20 адресам в Орджоникидзевском, Калининском, Октябрьском, Кировском и Советском районах столицы Башкирии.
«В настоящее время по ним организован выезд специалистов Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии в РБ. Сотрудники ведомств производят замеры атмосферного воздуха», — цитирует сообщение пресс-службы «Башинформ».
Результаты лабораторных исследований взятых проб станут известны в ближайшее время
В Минэкологии РБ сообщили, что министерство получило 23 обращения.Общество Башкортостан
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