Прокуратура Башкирии направила в суд дело обвиняемого в мошенничестве члена республиканской коллегии адвокатов

Советский райсуд Уфы рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего члена Башкирской республиканской коллегии адвокатов (БРКА) Артура Красильникова. Он обвиняется в мошенничестве на 1,8 млн рублей.

По данным прокуратуры, обвиняемый потребовал в июне 2016 года от матери двух молодых людей, обвинявшихся в покушении на сбыт наркотиков, деньги для взятки судье, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. «Коммерсантъ-Уфа» называет имя обвиняемого — Артур Красильников.

Он получил от женщины 1,8 млн рублей. Однако женщина узнала, что ее сыновья получили 17 и 18 лет колонии. После этого она обратилась к правоохранителям.

Обвиняемый вину в совершении преступления признал полностью. По решению коллегии он был лишен статуса адвоката.

Напомним, что в апреле ФСБ задержала «правую руку» главы БРКА Ромео Фарукшина. Он был отправлен под арест по подозрению в получении взятки.