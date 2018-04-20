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Верховный суд Башкирии отправил под домашний арест задержанного ФСБ адвоката Ромео Фарукшина

14:48, 20.04.2018 1
Верховный суд Башкирии отправил под домашний арест задержанного ФСБ адвоката Ромео Фарукшина
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Верховный суд Башкирии решил отпустить под домашний арест заместителя председателя Башкирской республиканской коллегии адвокатов (БРКА) Ромео Фарукшина. Неделю назад районный суд отправил адвоката, задержанного ФСБ, под стражу.

Защита Фарукшина предоставила суду положительные характеристики по месту жительства и работы, передает «Коммерсант». Он также заявил о ряде заболеваний.

По данным следствия, «правая рука» руководителя БРКА получил 250 тысяч от юриста за гарантию сдачи экзамена на статус адвоката.

Напомним, что сообщения о задержании адвоката появились 11 апреля.

Происшествия Башкортостан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:56
    Адвокаты - люди высочайшей нравственности и морали - опозорил все сообщество
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