Власти Ульяновска введут одностороннее движение на двух улицах
Администрация Ульяновска введет одностороннее движение на улицах Российской и Гафурова. Ограничения вводятся со 2 и 4 июля соответственно.
На Гафурова одностороннее движение вводится на участке между улицами Любови Шевцовой и Юности, говорится на официальном портале города. При этом от улицы Орджоникидзе разрешается двигаться в обе стороны, а въезд на улицу Гафурова со стороны улиц Юности и Любови Шевцовой запрещается.
На Российской ограничение будет действовать между улицами Ботанической и Маяковского.
В горадминистрации уточнили, что эти меры принимаются для обеспечения безопасности дорожного движения и повышения пропускной способности улиц.ОбществоИнфраструктура
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым