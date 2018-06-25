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Власти Ульяновска введут одностороннее движение на двух улицах

13:17, 25.06.2018
Власти Ульяновска введут одностороннее движение на двух улицах
Фото: ultoday73.ru

Администрация Ульяновска введет одностороннее движение на улицах Российской и Гафурова. Ограничения вводятся со 2 и 4 июля соответственно.

На Гафурова одностороннее движение вводится на участке между улицами Любови Шевцовой и Юности, говорится на официальном портале города. При этом от улицы Орджоникидзе разрешается двигаться в обе стороны, а въезд на улицу Гафурова со стороны улиц Юности и Любови Шевцовой запрещается.

Схема: ultoday73.ru

На Российской ограничение будет действовать между улицами Ботанической и Маяковского.

В горадминистрации уточнили, что эти меры принимаются для обеспечения безопасности дорожного движения и повышения пропускной способности улиц.

ОбществоИнфраструктура
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