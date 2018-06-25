«Татфондбанк» подал иск о банкротстве «Банной усадьбы» почти на 28 млн рублей
ПАО «Татфондбанк» в лице конкурсного управляющего Агентства по страхованию вкладов подало в Арбитражный суд РТ иск о банкротстве казанского ООО «Банная усадьба».
Сумма исковых требований составила 27,9 млн рублей. Как говорится в картотеке арбитражных дел, заявление подано 22 июня.
О намерении «Татфондбанка» обанкротить «Банную усадьбу» стало известно в апреле этого года.ЭкономикаБанки Татарстан
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