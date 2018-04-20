«Татфондбанк» собирается признать банкротом «Банную усадьбу»
ПАО «Татфондбанк» в лице конкурсного управляющего Агентства по страхованию вкладов собирается обратиться в Арбитражный суд с заявлением о признании казанского ООО «Банная усадьба» банкротом.
Как сообщается на сайте АСВ, это связано с тем, что у комплекса имеются признаки банкротства. Сумма возможных исковых требований не уточняется.
Ранее «Татфондбанк» подал заявление о банкротстве застройщика «Экопарка «Дубрава» на 1,7 млрд рублей.ЭкономикаБанки Татарстан
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