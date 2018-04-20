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«Татфондбанк» собирается признать банкротом «Банную усадьбу»

20:20, 20.04.2018
«Татфондбанк» собирается признать банкротом «Банную усадьбу»
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

ПАО «Татфондбанк» в лице конкурсного управляющего Агентства по страхованию вкладов собирается обратиться в Арбитражный суд с заявлением о признании казанского ООО «Банная усадьба» банкротом.

Как сообщается на сайте АСВ, это связано с тем, что у комплекса имеются признаки банкротства. Сумма возможных исковых требований не уточняется.

Ранее «Татфондбанк» подал заявление о банкротстве застройщика «Экопарка «Дубрава» на 1,7 млрд рублей.

ЭкономикаБанки Татарстан
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