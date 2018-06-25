Девять преподавателей УГНТУ задержали за организацию преступного сообщества — СМИ

Полиция задержала девять сотрудников Уфимского государственного нефтяного технологического университета (УГНТУ). Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ «Организация преступного сообщества или участие в нем».

Одним из задержанных преподавателей якобы является доцент кафедры гидрогазодинамики трубопроводных систем и гидромашин Ольга Миронова, сообщает proufu.ru со ссылкой на источники.

В МВД и вузе от комментариев отказались.

Источники подчеркивают, что уголовное дело возбуждено по статье об организации преступного сообщества, поскольку взятками сотрудники не ограничивались.

Напомним, что весной в БашГУ прошло несколько обысков. В результате были уволены два проректора.