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Экс-губернатора Кировской области Никиту Белых этапировали в колонию

12:14, 25.06.2018 1
Экс-губернатора Кировской области Никиту Белых этапировали в колонию
Фото: kremlin.ru

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых из «Лефортово» отправлен в колонию.

Перед отбытием из СИЗО Белых был осмотрен тюремным врачом. Также в дорогу ему выдали все необходимые лекарства. Об этом рассказал ТАСС секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

По его словам, место отбывания наказания не разглашается до прибытия осужденного в колонию.

Напомним, Пресненский суд Москвы 1 февраля приговорил Никиту Белых к 8 годам колонии строго режима. Также он оштрафован на 48,5 млн рублей.

Общество Кировская область
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:48
    Обидно будет если откроется после, что не виновен был. На то похоже. Умный дядька. Так подставлять себя на ровном месте бы не стал. Интересно... если б он был единоросом - исход бы был другим ?
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