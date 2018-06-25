Экс-губернатора Кировской области Никиту Белых этапировали в колонию

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых из «Лефортово» отправлен в колонию.

Перед отбытием из СИЗО Белых был осмотрен тюремным врачом. Также в дорогу ему выдали все необходимые лекарства. Об этом рассказал ТАСС секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

По его словам, место отбывания наказания не разглашается до прибытия осужденного в колонию.

Напомним, Пресненский суд Москвы 1 февраля приговорил Никиту Белых к 8 годам колонии строго режима. Также он оштрафован на 48,5 млн рублей.