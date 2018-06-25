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Арбитражный суд РТ признал банкротом казанскую «Галерею вин»

10:54, 25.06.2018

Арбитражный суд РТ признал банкротом ООО «Фирма «Галерея вин». В отношении организации открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.

Конкурсным управляющим «Галереи вин» утверждена Айгуль Нотфуллина. Следующее судебное заседание по рассмотрению дела о банкротстве назначено на 12 декабря 2018 года, сообщается на сайте единого федерального реестра о банкротстве.

Ранее «Реальное время» писало о разбирательстве между «Галерей вин» и АО «Татсоцбанк». Отметим, что внимание к этой истории привлекла дочь пресс-секретаря президента РФ Елизавета Пескова.

БизнесРозничная торговля Татарстан
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