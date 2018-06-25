Мастерство казанских пиарщиков признали на федеральном уровне

В мае этого года в Москве объявили результаты престижного национального рейтинга НР2К. Национальный рейтинг коммуникационных компаний (НР2К) — это ежегодное значимое событие в PR индустрии, которое проводится под эгидой Российской академии общественных связей (РАОС) и крупнейших отраслевых ассоциаций (АКОС, РАСО, IABC/Russia, АКМР). Быть в числе лучших по версии НР2К — официальное признание высокого уровня мастерства владения словом и умами миллионов людей. Премию с нетерпением ждут коммуникационные агентства со всей России. В этом году за звание лучших боролось 75 агентств из 18 городов: от Москвы до Владивостока.

Среди лауреатов премии — казанское бюро ДругМедиа, которое признали лучшим среди коммуникационных агентств Татарстана. ДругМедиа занимается продвижением брендов под ключ: от анализа рынка и потребителя до исполнения рекламных кампаний. Такая работа может объединять в себе сразу несколько направлений: построение маркетинговых и коммуникационных стратегий, SMM, SERM, PR в СМИ, маркетинговый учет данных и полный аутсорсинг маркетингового отдела. За 6 лет работы бюро помогло стать популярнее 125 крупнейшим компаниям России. В числе клиентов — Татнефть, Газпром, КамаCтройИнвест, ВТБ24, Visit Tatarstan, АО «Аммоний», «ЮИТ Казань», Starfoods, Inglot, Мэрия Казани. Первое место в рейтинге НР2К заняла московская компания «Михайлов и Партнеры», которая консультирует лидеров российского и международного бизнеса. Посмотреть полный список компаний рейтинга можно на официальном сайте РАОС.