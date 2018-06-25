Семак прокомментировал первую победу в «Зените»

«Зенит», который возглавил бывший тренер «Уфы» Сергей Семак, обыграл на сборах в Австрии «Пинцгау» — 1:0. Гол забил Олег Шатов.

Семак прокомментировал итог встречи пресс-службе питерского клуба:



— Собираем информацию, пищу для размышлений. Естественно, у нас много вопросов, есть хорошие взаимодействия, есть плохие — будем работать. Это первый матч после недели достаточно тяжелой работы.

Я думаю, что сейчас любая команда может хорошо сыграть. И при определенных обстоятельствах, таких как низкая реализациях наших моментов, может оказать достойное сопротивление. В первом тайме у нас были проблемы с реализацией, а во втором — мы мало создавали моментов. Конечно, нужно было больше забивать. Но в таких матчах нужно смотреть не на результат, а на качество игры и количество моментов. Конечно, нужно учитывать силу соперника, чтобы правильно разбирать и понимать эту игру.