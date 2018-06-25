Шесть сборных вышли в 1/8 финала ЧМ по футболу после двух туров группового этапа

Шесть команд обеспечили себе участие в 1/8 финала чемпионата мира по футболу после двух туров группового раунда. Отмечается, что окончательный состав 1/8 финала станет известен по итогам трех туров, групповой этап завершится 28 июня.

На данный момент, в группе А сборные России и Уругвая набрали максимальное количество очков и в третьем туре разыграют первое место в очной встрече, которая пройдет 25 июня в Самаре. Также в игре между сборными Египта и Саудовской Аравии станут известны третья и четвертая команды квартета.

В группе В три команды претендуют на выход в 1/8 финала — сборные Испании, Португалии и Ирана, сообщает ТАСС.

Напомним, с 14 июня по 15 июля в России проходит 21-й чемпионат мира по футболу FIFA. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах России, в том числе Казани.