В Лаишевском районе Татарстана загорелся полигон ТБО
В деревне Орел Лаишевского района Татарстана загорелся полигон ТБО. Сообщение о возгорании поступило в 14.12 мск. Пострадавших нет.
«Тление мусора происходит на глубине, пожарные ликвидируют появление открытого огня и проводят проливку поверхностного слоя ТБО. Подвоз воды происходит от находящегося рядом водоема», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.
Пожар пытаются потушить 23 человека и 10 единиц техники.
Ранее в Саратовском районе сгорела свалка твердых коммунальных отходов. Площадь возгорания составила около 1 га.Происшествия Татарстан
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