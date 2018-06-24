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В Лаишевском районе Татарстана загорелся полигон ТБО

19:24, 24.06.2018

В деревне Орел Лаишевского района Татарстана загорелся полигон ТБО. Сообщение о возгорании поступило в 14.12 мск. Пострадавших нет.

«Тление мусора происходит на глубине, пожарные ликвидируют появление открытого огня и проводят проливку поверхностного слоя ТБО. Подвоз воды происходит от находящегося рядом водоема», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Пожар пытаются потушить 23 человека и 10 единиц техники.

Ранее в Саратовском районе сгорела свалка твердых коммунальных отходов. Площадь возгорания составила около 1 га.

Происшествия Татарстан
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