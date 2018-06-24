Рогозин потребовал увеличить количество пусков с Восточного

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин потребовал пересмотреть планы пусков с космодрома Восточный и выйти на ежемесячные запуски.



«Построили великий космодром, очень современный, в тайге за короткое время. Теперь его надо использовать. Поэтому мы планируем, что не два пуска в год будет, а вообще у нас задача выйти на ежемесячные пуски с Восточного», — рассказал Рогозин телеканалу RT.



Отмечается, что пуски назначены в этом году на 6 и 26 декабря. С космодрома запустят «Метеор» и «Канопус».

Ранее сообщалось, что два разгонных блока «Фрегат» для запуска спутников должны быть доставлены на космодром Восточный к 1 декабря 2018 года.