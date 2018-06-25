В Татарстане сегодня ожидается гроза, местами град и до +34 градусов

В Республике Татарстан сегодня, 25 июня, ожидается переменная облачность. Днем местами кратковременный дождь, гроза, локально град.

Ветер ночью слабый, днем юго-западный умеренный, при грозе кратковременные усиления до 17—22 м/с, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ, ветер в республике будет северо-западный умеренный.

В республике максимальные температуры воздуха днем будут от +29 до +34 градусов.

В Казани воздух прогреется до 31-33 градусов тепла. В Набережных Челнах ожидается от +30°С до +32°С.

Напомним, ГУ МЧС РФ по РТ опубликовало предупреждение о грозе и сильном ветре с 12 до 21 часов 25 июня.