МЧС предупредило татарстанцев о грозе и сильном ветре 25 июня

ГУ МЧС России по Республике Татарстан опубликовало предупреждение о грозе и сильном ветре с 12 до 21 часов 25 июня.

По данным ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», во второй половине дня и вечером 25 июня на территории республики и в Казани местами ожидается гроза.

Кратковременные усиления ветра при грозе достигнут 17—22 м/с, в Казани до — 15—20 м/с.