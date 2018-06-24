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МЧС предупредило татарстанцев о грозе и сильном ветре 25 июня

14:58, 24.06.2018
МЧС предупредило татарстанцев о грозе и сильном ветре 25 июня
Фото: 16.mchs.gov.ru

ГУ МЧС России по Республике Татарстан опубликовало предупреждение о грозе и сильном ветре с 12 до 21 часов 25 июня.

По данным ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», во второй половине дня и вечером 25 июня на территории республики и в Казани местами ожидается гроза.

Кратковременные усиления ветра при грозе достигнут 17—22 м/с, в Казани до — 15—20 м/с.

Общество Татарстан
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