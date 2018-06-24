Самарская коза Забияка предсказала победу сборной России в матче с Уругваем

Коза Забияка — обитательница зоопарка в Самаре — предсказала победу российской сборной в матче с Уругваем в рамках чемпионата мира по футболу — 2018.

Игра состоится 25 июня на стадионе «Самара Арена», сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что ранее животное предсказало итоги игр сборной с командами Франции и Бразилии. Ошибку Забияка допустила лишь при выборе победителя в матче между Сербией и Коста-Рикой, отдав предпочтение последней.

Ранее нейросеть Пермского университета предсказала победителя ЧМ-2018. По ее данным, победителем турнира станет Германии. В тройке лидеров — Бразилия и Аргентина. Сборная Россия получила 27-е место из 32 — искусственный интеллект не рассчитывал на выход нашей сборной даже из группы.