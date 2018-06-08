Нейросеть Пермского университета предсказала победителя ЧМ-2018

Физик ПГНИУ Виктор Закопайло создал нейросеть, которая определила возможного победителя ЧМ-2018.

Программа оценила итоговый результат выступлений футбольных сборных, опираясь на статистические данные: стоимость игроков, возраст тренера, количество травмированных игроков и так далее. Данные для обучения сети были взяты из информации о прошедших мундиалях 2006, 2010 и 2014 годов.

После обучения нейросети точность прогноза составила более 80%. Также был вычислен критерий, оказывающий самое большое влияние на игру сборной, — это место в отборочной группе, пишет пермская интернет-газета «Текст».

В итоге нейросеть по совокупности параметров вычислила тройку главных фаворитов ЧМ-2018. По ее данным, победителем турнира станет Германии. В тройке лидеров — Бразилия и Аргентина. Сборная Россия получила 27-е место из 32 — искусственный интеллект не рассчитывает на выход нашей сборной даже из группы.

Добавим, по прогнозам крупнейшего производителя спортивных симуляторов и видеоигр EA Sports, победу на российском мундиале должна одержать сборная Франции. Такой прогноз компания получила с помощью собственной видеоигры FIFA 18, просимулировав турнирное расписание ЧМ-2018.

Напомним, с 14 июня по 15 июля в России пройдет 21-й чемпионат мира по футболу FIFA. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах России. «Реальное время» будет освещать подготовку к мундиалю и ход первенства.



