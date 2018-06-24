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В фан-зоне в Самаре установят еще два экрана перед матчем Россия — Уругвай

15:15, 24.06.2018
В фан-зоне в Самаре установят еще два экрана перед матчем Россия — Уругвай
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Перед матчем чемпионата мира по футболу — 2018 между сборными России и Уругвая 25 июня установят два дополнительных экрана в фан-зоне в Самаре.

«Установят еще два экрана по бокам от основного. Мы ожидаем аншлаг, как и на прошлом матче между Россией и Египтом, когда сюда пришло почти 20 тыс. человек», — передает ТАСС.

Отмечается, что установка экранов нужна, чтобы каждый болельщик смог увидеть матч практически из любой точки фан-зоны.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу не будет менять стартовый состав специально под матч чемпионата мира против команды Уругвая.

СпортФутбол
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