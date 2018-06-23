Трамп заявил, что доверяет Ким Чен Ыну

Президент США Дональд Трамп заявил, что доверяет северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну.



«Да, я думаю, что у меня очень хорошие отношения, между нами возникла хорошая химия», — цитирует Трампа «РИА Новости».

Американский президент добавил, что Ким Чен Ын хочет сделать что-то хорошее для своей страны.

Напомним, президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын ранее подписали совместный документ по итогам саммита.