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Террористы обстреляли город Дераа на юге Сирии

02:35, 24.06.2018
Террористы обстреляли город Дераа на юге Сирии
Фото: pixabay.com

Террористы открыли огонь по жилым кварталам в Сирийском городе Дерае. В результате обстрела два человека погибли и пятеро получили ранения.

Отмечается, что среди погибших — ребенок. Кроме того, были обстреляны поселки Дама и Наджран в соседней провинции Сувейда. Данных о жертвах нет, сообщает «РИА Новости».

Напомним, ранее в Сирии в результате атаки боевиков в провинции Дейр-Эз-Зор погибли четверо российских военнослужащих, еще трое получили ранения. По данным ведомства, российские военные помогали сирийцам отбить атаку нескольких групп террористов. Всего в результате столкновения были уничтожены 43 боевика

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