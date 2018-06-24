Террористы обстреляли город Дераа на юге Сирии
Террористы открыли огонь по жилым кварталам в Сирийском городе Дерае. В результате обстрела два человека погибли и пятеро получили ранения.
Отмечается, что среди погибших — ребенок. Кроме того, были обстреляны поселки Дама и Наджран в соседней провинции Сувейда. Данных о жертвах нет, сообщает «РИА Новости».
Напомним, ранее в Сирии в результате атаки боевиков в провинции Дейр-Эз-Зор погибли четверо российских военнослужащих, еще трое получили ранения. По данным ведомства, российские военные помогали сирийцам отбить атаку нескольких групп террористов. Всего в результате столкновения были уничтожены 43 боевикаПроисшествия
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым