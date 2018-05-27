Четверо российских военных погибли при атаке боевиков в Сирии

В Сирии в результате атаки боевиков в провинции Дейр-Эз-Зор погибли четверо российских военнослужащих, еще трое получили ранения.

По данным ведомства, российские военные помогали сирийцам отбить атаку нескольких групп террористов. Всего в результате столкновения были уничтожены 43 боевика, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление Минобороны РФ.

В ходе боя два российских военных советника, управлявшие огнем сирийской батареи, погибли на месте. Еще пятеро получили ранения и были оперативно доставлены в российский военный госпиталь. Медикам не удалось спасли двух раненых.

Все погибшие военнослужащие представлены командованием к государственным наградам.