«Рубин» арендовал полузащитника Хорена Байрамяна
Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян на правах аренды продолжит карьеру в «Рубине». Об этом сообщает официальный сайт казанского клуба.
Соглашение с футболистом рассчитано до конца следующего сезона. Предполагается, что Байрамян будет выступать за «Рубин» под 19-м номером.
Отметим, что полузащитник уже работал под руководством Курбана Бердыева, когда тот возглавлял «Ростов». В прошедшем сезоне Байрамян сыграл в чемпионате России 16 игр, в которых забил гол и отдал один ассист.
Напомним, ранее в «Реальном времени» выходил материал о работе казанского клуба на трансферном рынке, в котором сообщали о возможности перехода Байрамяна в казанский клуб.СпортФутбол
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