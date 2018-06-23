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«Рубин» арендовал полузащитника Хорена Байрамяна

18:42, 23.06.2018

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян на правах аренды продолжит карьеру в «Рубине». Об этом сообщает официальный сайт казанского клуба.

Соглашение с футболистом рассчитано до конца следующего сезона. Предполагается, что Байрамян будет выступать за «Рубин» под 19-м номером.

Отметим, что полузащитник уже работал под руководством Курбана Бердыева, когда тот возглавлял «Ростов». В прошедшем сезоне Байрамян сыграл в чемпионате России 16 игр, в которых забил гол и отдал один ассист.

Напомним, ранее в «Реальном времени» выходил материал о работе казанского клуба на трансферном рынке, в котором сообщали о возможности перехода Байрамяна в казанский клуб.

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