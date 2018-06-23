Страны ОПЕК+ в мае исполнили соглашение на 152%

Страны-участники ОПЕК+ в мае исполнили соглашения по ограничению добычи нефти на 152%

«В мае был очередной отчет. Каждый месяц мы готовим отчет, насколько выполняется соглашение. Мы достигли выполнения соглашения на 152%», — цитирует министра энергетики Саудовской Аравии Халеда аль-Фалеха ТАСС.

При этом в итоговом коммюнике ОПЕК+ показатель за май составляет 147%. Конкретных показателей по наращиванию добычи он не содержит.

Ранее страны ОПЕК+ договорились об увеличении добычи нефти.