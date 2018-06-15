Туроператор Polar Tour приостановил свою деятельность

Группа компаний Polar Tour сообщила о приостановке своей деятельности. Отмечается, что компания не сможет в дальнейшем«исполнить свои обязательства по субагентским договорам».



«В силу сложившейся ситуации, для решения вопроса об оплате/доплате заявок, забронированных на вылеты с датой начала тура с 15.06.2018 года и далее, вы можете обратиться к Туроператору за информацией о возможности оплаты напрямую», — говорится в сообщении компании.

Polar Tour попросила туроператоров проинформировать туристов о невозможности вылететь по ранее забронированному туру.

Ранее совет директоров совместного предприятия «Интурист — Thomas Cook» принял решение о консолидации туроператорской деятельности.