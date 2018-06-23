Куратор жилья в Минобороны претендует на пост главы «ВЭБ Капитала»

«ВЭБ Капитал» может возглавить полковник запаса Сергей Пирогов, который сейчас руководит департаментом жилищного обеспечения Минобороны.



По словам источника, переход Пирогова в ВЭБ находится «в стадии оформления документов», передает РБК. Другой источник сообщил, что финальное решение еще не принято.

«Его кандидатура рассматривается», — уточнил он.

Глава «ВЭБ Капитала» курирует инвестиционные проекты ВЭБа, а также управление непрофильными и проблемными активами.

Ранее СМИ сообщали, что экс-глава ВЭБа Сергей Горьков будет назначен заместителем министра экономического развития. В ведомстве он будет курировать блок внешнеэкономических вопросов.

