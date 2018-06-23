Куратор жилья в Минобороны претендует на пост главы «ВЭБ Капитала»
«ВЭБ Капитал» может возглавить полковник запаса Сергей Пирогов, который сейчас руководит департаментом жилищного обеспечения Минобороны.
По словам источника, переход Пирогова в ВЭБ находится «в стадии оформления документов», передает РБК. Другой источник сообщил, что финальное решение еще не принято.
«Его кандидатура рассматривается», — уточнил он.
Глава «ВЭБ Капитала» курирует инвестиционные проекты ВЭБа, а также управление непрофильными и проблемными активами.
Ранее СМИ сообщали, что экс-глава ВЭБа Сергей Горьков будет назначен заместителем министра экономического развития. В ведомстве он будет курировать блок внешнеэкономических вопросов.
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