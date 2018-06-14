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Экс-главу ВЭБа Сергея Горькова назначат замминистра экономического развития — СМИ

20:37, 14.06.2018
Экс-главу ВЭБа Сергея Горькова назначат замминистра экономического развития — СМИ
Фото: kremlin.ru

Экс-глава ВЭБа Сергей Горьков будет назначен заместителем министра экономического развития, он будет курировать блок внешнеэкономических вопросов.

«Алексей Груздев уходит в Минпромторг. Горьков будет курировать блок внешнеэкономических вопросов, в том числе темы ВТО, БРИКС», — передает RNS со ссылкой на источник в финансово-экономическом блоке правительства.

В пресс-службе Минэкономразвития отказались от комментариев.

В конце мая президент России Владимир Путин подписал указ о назначении бывшего первого вице-премьера Игоря Шувалова председателем Внешэкономбанка. В связи с этим Горьков покинул пост, который занимал с конца февраля 2016 года.

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