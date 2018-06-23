Названы самые доходные профессии в Оренбуржье

Названы самые высокооплачиваемые сферы экономики Оренбургской области. Данные приводит Оренбургстат.

Согласно отчету статистиков, больше всех в регионе получают газовики, нефтяники и другие представители добывающей отрасли — 56 тысяч рублей в месяц. Специалисты, связанные с финансовой и страховой отраслью, зарабатывают по 43 тысячи рублей в месяц.

По словам экспертов, между максимальными и минимальными зарплатами в Оренбуржье находится слишком большое расстояние. Так, наименьший доход наблюдается в производстве мебели — всего 13 тысяч рублей. У представителей организаций сельского и лесного хозяйств, охоты, рыболовства и рыбоводства ситуация немного лучше — около 15 тысяч рублей в месяц.

В целом, среднемесячная номинальная заработная плата в Оренбургской области составила 28 тысяч рублей. По сравнению с прошлым годом она увеличилась на 11,4%.

Напомним, ранее стало известно, что средняя зарплата в Саратовской области составила 26 тысяч рублей.



