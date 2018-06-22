Новости экономики

16:12 МСК
Новости раздела
Экономика

Средняя зарплата в Саратовской области составила 26 тысяч рублей

14:21, 22.06.2018
Средняя зарплата в Саратовской области составила 26 тысяч рублей
Фото: pixabay.com

Средняя зарплата в Саратовской области в апреле 2018 года составила 26 364 рубля. Такие данные приводит региональный Саратовстат.

Согласно отчету статистиков, зарплата увеличилась по сравнению с апрелем на 10,6%. Наибольший среднемесячный доход получают сотрудники организаций, занимающихся обеспечением электрической энергией, газом, паром, кондиционированием воздуха, — 47 146 рублей.

Напомним, также ранее была названа средняя зарплата мирового судьи в Саратовской области.

ЭкономикаФинансы
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты
Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем