Средняя зарплата в Саратовской области составила 26 тысяч рублей
Средняя зарплата в Саратовской области в апреле 2018 года составила 26 364 рубля. Такие данные приводит региональный Саратовстат.
Согласно отчету статистиков, зарплата увеличилась по сравнению с апрелем на 10,6%. Наибольший среднемесячный доход получают сотрудники организаций, занимающихся обеспечением электрической энергией, газом, паром, кондиционированием воздуха, — 47 146 рублей.
Напомним, также ранее была названа средняя зарплата мирового судьи в Саратовской области.ЭкономикаФинансы
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