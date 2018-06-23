В Перми пройдет памятная акция в честь американского рэпера XXXTentacion

Пермяки выйдут на памятную акцию в честь американского рэпера XXXTentacion. Мероприятие запланировано на вечер 23 июня.

Как сообщили организаторы в группе встречи в социальной сети, поучаствовать в мероприятии может любой желающий. Кроме того, с собой можно взять фотографии музыканта, свечи и цветы. Место сбора пока определяется. Всего в группе встречи состоят более 100 человек.

Напомним, ранее в американском штате Флорида неизвестные застрелили рэп-исполнителя Джасея Дуэйна Онфроя, известного как XXXTentacion.