Новости общества

10:59 МСК
Новости раздела
Общество

В Перми пройдет памятная акция в честь американского рэпера XXXTentacion

10:23, 23.06.2018
В Перми пройдет памятная акция в честь американского рэпера XXXTentacion
Фото: wikimedia.org / Miami-Dade County Jail

Пермяки выйдут на памятную акцию в честь американского рэпера XXXTentacion. Мероприятие запланировано на вечер 23 июня.

Как сообщили организаторы в группе встречи в социальной сети, поучаствовать в мероприятии может любой желающий. Кроме того, с собой можно взять фотографии музыканта, свечи и цветы. Место сбора пока определяется. Всего в группе встречи состоят более 100 человек.

Напомним, ранее в американском штате Флорида неизвестные застрелили рэп-исполнителя Джасея Дуэйна Онфроя, известного как XXXTentacion.

Общество
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты

Спецпроекты

Рекомендуем