Роспотребнадзор предупредил о вспышке лихорадки долины Рифт в Кении

Специалисты Роспотребнадзора предупреждают о вспышке лихорадки долины Рифт в Кении, где от заболевания погибли 13 человек, сообщается на сайте ведомства.



«В северо-западных графствах страны продолжается вспышка лихорадки долины Рифт, начало которой официально зарегистрировано с 8 июня в графстве Ваджир. На 19 июня в шести графствах Кении насчитывалось более 100 заболевших (точная цифра не сообщается), а число зарегистрированных смертельных случаев достигло 13», — говорится в сообщении.

Начало вспышки связывают с последствиями сильных дождей и наводнений, которые создали благоприятные условия для распространения комаров — основных переносчиков вируса.

При этом во всех графствах, где имеются случаи заболевания людей, регистрируется массовая заболеваемость лихорадкой долины Рифт у овец и верблюдов.

Эксперты считают, что вспышка лихорадки у людей связана с употреблением в пищу инфицированных мяса и молока, а также с прямым контактом с больными животными на скотобойнях.



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