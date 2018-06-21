Роспотребнадзор РТ предупредил выезжающих в хадж об инфекциях в Саудовской Аравии

Управление Роспотребнадзора по РТ предупредило выезжающих в Саудовскую Аравию для совершения хаджа о напряженной эпидемической ситуации.

В Саудовской Аравии отмечается неблагополучие по ближневосточному респираторному синдрому коронавируса, здесь регистрируются случаи заболевания лихорадкой Денге и другие.



«Основным требованием для получения визы для выезжающих паломников является наличие действующего международного сертификата о вакцинации от менингококковой инфекции», — пояснили в ведомстве.



Документ можно получить в семи медицинских учреждениях республики. В Казани сертификат предоставляется в городской поликлинике №7 Вахитовского района.

Планируется, что в августе из Татарстана в хадж отправятся 1500—1800 паломников.

В январе стало известно, что россияне получат как минимум 20,5 тысячи мест на хадж в 2018 году.