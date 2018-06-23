Стоимость биткоина опустилась ниже отметки в шесть тысяч долларов

Стоимость биткоина впервые с ноября 2017 года опустилась ниже отметки в $6 тыс. По состоянию на 00.07 мск, биткоин дешевел на 9,52%, до 6,090 тысячи долларов.

Так, на другой крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже, биткоин снижался в цене на 11,12%, до почти 6 тыс. тысячи долларов. Таким образом, цена криптовалюты впервые с 13 ноября опустилась ниже уровня в $6 тыс, сообщает «РИА Новости».

Напомним, в апреле курс биткоина, наоборот, вырос на $1 тыс. за 45 минут и достиг уровня выше $8 тысяч.