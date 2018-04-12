Курс биткоина за 45 минут вырос на $1000

Курс биткоина вырос 12 апреля на $1 тыс. за 45 минут и достиг уровня выше $8,055 тысячи. Соответствующие данные приводит CoinDesk.



В ходе торгов криптовалюта опускалась до отметки в $6,7 тысячи. По данным на 16.30, курс биткоина скорректировался на уровне более $7,6 тыс., Ethereum — $461.

По сравнению с закрытием торгов 11 апреля курс биткоина вырос на 13%, заметили в CoinDesk. По данным издания, рост может быть связан с массовым закрытием коротких позиций на продажу биткоина.

Напомним, 8 апреля биткоин прибавил в цене на 2,1%, до $7 тыс., после сообщений об интересе к криптовалютам со стороны Сороса и Рокфеллеров.