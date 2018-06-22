Генассамблея ООН приняла закон о выводе российских миротворцев из Преднестровья
Генассамблея ООН приняла проект резолюции, призывающей к немедленному и полному выводу из Приднестровья российских военных, входящих в состав миротворческих сил.
За документ проголосовали 64 страны, 15 были против, 83 воздержались, сообщает ТАСС.
Российские миротворцы и военнослужащие оперативной группы войск находятся на территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики с начала 1990-х годов.
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