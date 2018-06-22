Новости общества

23:01 МСК
Новости раздела
Общество

Генассамблея ООН приняла закон о выводе российских миротворцев из Преднестровья

21:27, 22.06.2018
Генассамблея ООН приняла закон о выводе российских миротворцев из Преднестровья
Фото: kremlin.ru

Генассамблея ООН приняла проект резолюции, призывающей к немедленному и полному выводу из Приднестровья российских военных, входящих в состав миротворческих сил.

За документ проголосовали 64 страны, 15 были против, 83 воздержались, сообщает ТАСС.

Российские миротворцы и военнослужащие оперативной группы войск находятся на территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики с начала 1990-х годов.

Ранее Украина пообещала России «неожиданности» на Генассамблее ООН.

ОбществоВласть
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты

Спецпроекты

Рекомендуем